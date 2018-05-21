قروض من cnep banque لتسديد قيمة سكنات الترقوي المدعم

سيكون الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ( كناب -بنك) ، أول البنوك التي ستقدم بشكل رسمي قروضا أو تمويلات للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم LPA ، بعد أن وقع ، اليوم الإثنين ، اتفاقية مع الصندوق الوطني للسكن، تسمح بتنفيذ عمليات تسديد مستحقات المقاولين والمؤسسات المكلّفة بإنجاز المشاريع السكنية، بالإضافة إلى تمويل المواطنين الراغبين في الحصول على السكن في صيغة الترقوي المدعم.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لتسديد مستحقات المقاولين ومؤسسات الإنجاز عن بعد، بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، والتي ستمكن من تفادي المشاكل الإدارية والمالية بين المرقين العقاريين أوالمقاولين والمواطنين وكذا الإدارة.

وينتظر أن توفر الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الوطني للسكن و "كناب-بنك" تسهيلات للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط للحصول على قروض من البنك لتسديد قيمة السكن الترقوي المدعم، حيث سيكون "كناب" أول البنوك المتعاقدة مع الصندوق الوطني للسكن في هذا الشأن .

وكان كناب-بنك قد أطلق بداية من شهر نوفمبر من العام الماضي ، صيغة "حلال" لتمويل عمليات شراء السكنات ، من خلال ما يعرف بـ"البيع بالإيجار" أو "الإجارة التمليكية"، ويتوقع أن تشمل هذه الصيغة المواطنين الراغبين في تمويل عمليات اقتناء سكنات الترقوي المدعم .