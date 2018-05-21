لماذا هبطت طائرة ألمانية متجهة لفرانكفورت "فجأة" في تامنراست ؟

قالت شركة النقل الجوي الألمانية لوفتهانزا ان إحدى طائراتها قد هبطت بشكل إضطراري في مطار تامنراست الدولي حاج باي اخاموك .

و قال المتحدث باسم لوفتهانزا ، لوكالة أنباء نيجيريا ان الطائرة أقلعت من مطار مورتالا محمد الدولي في مدينة لاغوس جنوب نيجيريا في رحلة بإتجاه مدينة فرانكفورت الألمانية الا انها غير إ تجاهها بشكل مستعجل نحو مطار تامنراست ليلة امس الأحد

و عن سبب الهبوط الإستعجالي قال المتحدث ان الطاقم لاحظ نفوذ رائحة غريبة في مقصورة الطيران ما إستدعى الهبوط بها في اقرب مطار مهيئ للقيام بالفحوص اللازمة .

و اعقب المتدث قوله بان " طائرة الإيرباص A330 التي كانت تحمل 204 راكبًا هبطت بأمان في الجزائر ويجري فحصها حاليًا من قبل تقنيين " مضيفا 'إن سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية رقم واحد لشركة لوفتهانزا في جميع الأوقات' ووفقا له ، فإن الركاب ، ومعظمهم من النيجيريين ، سيواصلون رحلتهم إلى فرانكفورت اليوم (الاثنين) مع طائرة لوفتهانزا أخرى مرسلة من ألمانيا.