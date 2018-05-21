بلقروي سيختار بين البرتغال.. فرنسا والخليج

كشف الدولي الجزائري، هشام بلقروي، بأنه يمتلك العديد من المُقترحات المهمة من الدوري البرتغالي، الليغ 1 الفرنسية ومُختلف الدوريات الخليجية.

وأشار في تصريحات لقناة “نسمة”، بأنه سيأخذ وقته لاختيار العرض الأفضل بالنسبة له، خاصة وأنه يتواجد حُرا من أي إلتزام.

ونفى المُدافع المحوري، وجود مُفاوضات بينه وبين فريقه السابق، الترجي الرياضي التونسي، لكي يعود لتدعيم صفوفه بداية من الموسم القادم.

يُشار بأن إبن الباهية وهران، كان قد فسخ عقده مع نادي “موريرينسي” البرتغالي منذ أيام مضت، لعدم رضاه عن وضعيته.