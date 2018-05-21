فاجعة بسيدي بلعباس : العثور على شخصين مذبوحين داخل مسجد قبل صلاة الفجر

تم فجر اليوم الاثنين العثور على جثتي شخصين مذبوحين داخل مسجد ببلدية وادي السبع (ولاية بسيدي بلعباس)، حسبما علم لدى مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الدرك الوطني لوادي السبع تنقلت الى مسجد "خالد بن الوليد" حيث وجدوا الشخصين المقتولين ذبحا قد فارقا الحياة وهذا قبل صلاة الفجر بقليل.

ويتعلق الأمر بمؤذن المسجد ومواطن واللذين يبلغان من العمر 64 و68 سنة والمنحدران من منطقة وادي السبع ، حسب المصدر ذاته.

وقد تم نقل جثثي الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة رأس الماء.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المتورطين في هذه القضية.