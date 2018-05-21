جمعة بدون سيارات في رمضان



تزامنا مع شهر رمضان الفضيل سطرت بلدية الجزائر الوسطى برنامجا يتضمن منع سير المركبات ليلا أيام الجمعة لفسح المجال أمام العائلات للتنزه والاستمتاع بشوارع العاصمة والتي ستعرف تنظيم العديد من النشاطات الترفيهية.

وفي هذا الجانب، قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن هذه المبادرة التي تنظم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر العاصمة لتدشين الطبعة الثالثة لمنع سير المركبات ليلا كل يوم جمعة من شهر رمضان ستشمل شوارع العاصمة منها ديدوش مراد وساحة اودان والعربي بن مهيدي وساحة البريد المركزي، حيث سيتم تنظيم عدة العاب ترفيهية ورياضية إلى جانب تخصيص بلاط وهات غنائية لفائدة العائلات العاصمية.