ماجر يتقدم بهذا الطلب المفاجئ "للفاف" قبل ودية البرتغال

طلب الناخب الوطني رابح ماجر، من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم طلب تأخير موعد المباراة الودية أمام البرتغال.

وسيطلب الاتحاد الجزائري، من نظيره البرتغالي، تأخير المواجهة الودية بساعة فقط، لأن موعدها يتزامن مع وقت الإفطار.

وسيواجه منتخب محاربي الصحراء، رفاق نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، في السابع من شهر جوان المقبل بالعاصمة لشبونة.

وكان المنتخب الجزائري، قد خسر وديا أمام نظيره السعودي مؤخرا، بثنائية نظيفة، بمدينة قادش الإسبانية.