بوناطيرو:" شهر رمضان سيكون معتدلا وصيف 2018 سيكون ساخنا"

قال لوط بوناطيرو، خبير في علم الفلك والجيوفيزياء، إنّ سنة 2018 تصنف من السنوات الممطرة والمثلجة.بعدما عرفت الجزائر تهاطل كميات أمطار غزيرة، ناهيك عن الثلوج طيلة فصل الشتاء والتي كانت بطيئة.

مؤكدا أن التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها الجزائر، هي عادية بحكم أنّ تساقط الأمطار والثلوج كان ببطئ.

وهو ما جعل الشتاء يخرج عن موعده ويمتد إلى فصل الربيع.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ هذه التقلبات ستجعل من فصل الصيف حارا نسبيا غير أن شهر رمضان سيكون معتدلا.