المديرية العامة للضرائب : أصحاب الأموال يتهربون عن دفع 200 ألف مليار ضرائب

أفاد مسؤول بالمديرية العامة للضرائب، أن مبلغ مستحقات الجباية غير المحصلة من إدارة الضرائب لحد الآن، تقدر بـ 2.000 مليار دج، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وكشف مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي، اليوم الأحد، :” تم إخطار جميع مصالحنا من أجل تقصي المتهربين و معاقبتهم فيما بعد. هذه إحدى المهام الرئيسية لإدارة الضرائب التي تعمل اليوم على تثمين الجباية العادية”.

وقال بهذا الخصوص ” لا يمكننا زيادة الجباية العادية دون عصرنة طرق التسيير وتوسيع الوعاء الجبائي وتثمين الجباية المحلية” مضيفا أن إدارة الضرائب تقوم سنويا بتقييم تطبيق هذه الإجراءات التي تعد “التزاما” تجاه دافعي الضرائب، واعتبر في مجال توسيع الوعاء الضريبي أن الرسم العقاري و الرسم على السكن يعدان ضريبتين مناسبتين لتوسيع التحصيل لاسيما و أن عددا كبيرا من السكنات بمختلف صيغها وزعت خلال السنوات الأخيرة.