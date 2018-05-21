مكة المكرمة: سقوط رافعة داخل المسجد الحرام

سقط ذراع رافعة متحركة كانت مثبتة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم الأحد، مما خلف إصابات.

ووفق الأنباء الواردة من مكة فإن سقوط الرافعة داخل المسجد الحرام أدى إلى إصابة سائق الرافعة حتى اللحظة، فيما يتم التأكد من عدم وجود إصابات أخرى حاليا.

وقد علق الحساب الرسمي لإمارة مكة على تويتر على الحادثة مؤكدا إصابة شخص واحد حتى الآن بجروح طفيفة.

وبين الحساب أن الرافعة سقطت في منطقة غير مخصصة للصلاة، فيما أشاد متابعون بالتفاعل السريع للإمارة مع الحادثة، معتبرين أن ذلك سيقطع الطريق أمام الشائعات.