حملة لمنع نشر موائد الإفطار على مواقع التواصل



أئمة استحسنوا الفكرة ودعوا إلى مقاطعة نشر الصور

تستمر الحملة الفايسبوكية التي أطلقها ناشطون خلال الأيام الأخيرة والداعية إلى مقاطعة نشر صور موائد الإفطار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإنشاء صفحات خاصة يدعون من خلالها إلى عدم نشر صور الأطباق والأطعمة وموائد رمضان، مستدلين بأنّ الشهر الفضيل هو شهر للعبادة وفعل الخيرات أكثر منه شهر الأكل والتباهي بالموائد والأطباق الفاخرة والتي أصبحت موضة خلال السنوات القليلة الماضية..

وباتت النساء الجزائريات تقمن بتصوير جميع الأطباق وحتى مراحل التحضير في نظرهن مجرد مبادرة لتبادل الوصفات بين مختلف ولايات الوطن، من جانب التسلية والترفيه والتباهي وفقط، وفي نظر فئة أخرى هي مجرد أفعال صبيانية لا تمت للشهر الفضيل بصلة، حيث صنّفها البعض على أنّها تدخل في باب التفاخر وهو ما نهى عليه ديننا الحنيف، وتصنّف أيضا في باب الإساءة وبطريقة غير مباشرة للفقراء ممن لا يستطيعون تحضير تلك الأطباق ويكتفون بأطباق عادية.. وحسب ما ظهر في اليومين الأول والثاني من الشهر الفضيل، فإن حملة “لا لتصوير موائد الإفطار” لاقت استجابة كبيرة من قبل الناشطين عبر الفايسبوك، في حين أن هناك من ضرب هذه الحملة بشعارها عرض الحائط، وردّ بتعليقات أهمها “عوض هذه الحملة التي لا معنى لها باعتبارها لا تقدم ولا تؤخر شيئا للفقراء، خصصوا حملات لمساعدتهم على التنويع في مائدة رمضان”، والأكثر من هذا أن هناك بعض النساء اللائي لم تحترمن حملة مقاطعة نشر صور مائدة رمضان، وقمن بنشرها بمختلف أطباقها، مفسرين ذلك بأنّ من لا يملك ثمن تحضير موائد الإفطار حتما فهو لا يملك هاتفا ذكيا وخط أنترنت ودعوا أصحاب الحملة للانتباه لأشياء أخرى تفيد المجتمع، كما اعتبروا أن أمر نشر الأطباق حرية شخصية تعود بالفائدة على الكثير من ربات البيوت التي تستطيع من خلال تلك الأطباق التعرف على مختلف الوصفات الخاصة بولايات أخرى، كما أن هناك من رأى أن هؤلاء الفايسبوكيين يحاولون زرع الفتنة والبلبلة لا أكثر ولا أقل..

في حين أنّ هذه الحملة التي استحسنها بما في ذلك الأئمة وتحدثوا عنها خلال صلاة التراويح كما دعوا من جهتهم إلى منع نشر الصور التي تعرض مختلف المأكولات، احتراما لمشاعر العائلات الميسورة والفقيرة التي ليس لديها القدرة على توفير كل تلك الأطباق، والأكثر من هذا أن هناك حوامل في فترة الوحام يشاهدن الصور التي تعرض ما لذ وطاب من المأكولات على الفايسبوك، وإمكانياتهن لا تسمح لهن بطبخها فتقع مشاكل بينهن وبين أزواجهن بسبب الغيرة وما شابه ذلك، وكل هذا بسبب صور التباهي التي تُنشر على صفحات الفايسبوك.