طمار يكشف : توزيع 15 ألف سكن بصيغة LPP...قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الأحد، بالجزائر العاصمة، عن انتهاء الاشغال في 15 ألف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العموميLPP، في حين لا يزال هناك ما يقارب 25 ألف وحدة أخرى في طور

الإنجاز.

وأوضح طمار، خلال تفقده لبعض مشاريع قطاعه بالعاصمة، أن مصالحه انتهت من إنجاز 15 ألف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي LPP، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها على أصحابها في غضون الأيام القادمة.

وأضاف وزير السكن أن الأشغال في إنجاز السكنات بالصيغة ذاتها لا تزال مستمرة، مشيرا الى أنه هناك 24598 وحدة LPP في طور الإنجاز.

في السياق ذاته، قام وزير السكن عبد الوحيد طمار على هامش زيارته التفقدية بتسليم مفاتيح سكنات هذه الصيغة لعدد من المستفيدين ببلدية سطاوالي.