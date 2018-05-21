توقيع اتفاقية لاستغلال القمر الصناعي" الكوم سات 1" في البث الاذاعي والتلفزي

من المقرر أن توقع يوم غد الاثانين كل من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي والوكالة الفضائية الجزائرية على اتفاقية لاستغلال النظام الفضائي للقمر الصناعي لاحتياجات البث الاذاعي والتلفزي، بحسب ما افادت به وزارة الغتصال.

وسيتم التوقيع من طرف شوقي سحنين المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي و عزالدين أوصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية بحضور وزير التصال، جمال كعوان، ، وذلك يوم الاثنين 21 ماي 2018 بمركز البث الفضائي ببوشاوي بأولاد فايت، يضيف ذات المصدر.

ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في استغلال قدرات القمر الصناعي الموجهة للبث الإذاعي والتلفزي، وتحديد الاستراتيجية التجارية لتطوير وتوسيع خدمات البث عبر الساتل في الجزائر، وكذا استغلال وصيانة المحطات الأرضية للبث الإذاعي والتلفزي،و التكوين ونقل المعارف في ميدان خدمات البث الإذاعي والتلفزي عبر الساتل، بالإضافة إلى التصميم والهندسة للأنظمة المرتبطة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.