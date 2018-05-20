رقم هائل : كم دفع الجزائريون من ضرائب ؟ و هل تحتاج الخزينة العمومية اموال البترول ؟

اثر التحسن الذي عرفته اسعار النفط منذ السنة الماضية إيجابيا في موارد الخزينة العمومية حيث بلغت عائدات الجباية النفطية المحصلة فعليا سنة 2017 2.127 مليار دج مقابل 6ر1.682 مليار دج سنة 2016 أي بارتفاع قدره 4ر26 بالمئة حسب مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي .

و الافت انه رغم التحسن مداخيل المحروقات الا ان الضرائب المقتطعة من المؤسسات و الأفراد لازلت الممول الأكبر للخزينة العمومية ب 60.8 بالمئة خلال سنة 2017 في حين كان نصيب الجباية النفطية 2ر39 بالمئة من العائدات الكلية للميزانية و دفع الجزائريون ضرائب قدرت ب3.306 مليار دج سنة 2017 مقابل 4ر3.076 مليار دج سنة 2016

و بخصوص شهري جانفي و فيفري 2018 بلغت الجباية النفطية المحصلة 6ر438 مليار دج مقابل 8ر344 مليار دج خلال نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع ب2ر48 بالمئة و هذا عائد لتحسن اسعار الذهب الأسود .

و بلغ تحصيل الجباية العادية 5ر471 مليار دج خلال يناير و فبراير 2018 مقابل 7ر476 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية و تم تخصيص 88 مليار دج من موارد الجباية العادية للجماعات المحلية.