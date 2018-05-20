مستفيدون من "السوسيال" أمام القضاء



الجزائر- قامت ولاية الجزائر برفع حوالي 984 دعوى قضائية، ضد مستفيدين من سكنات اجتماعية تبين بعد التحقيقات أنهم تحصلوا على هذه السكنات من دون أي حق، بحسب ما جاء في تقرير إنجازات 2017 لولاية

ويتعلق الأمر، بحسب هذا التقرير- بتحقيقات أجريت على المستفيدين منذ بداية عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة في جوان 2014 لغاية 2017 والتي استفادت من خلالها حوالي 42 ألف عائلة من سكنات عمومية إيجارية.

وتتمحور هذه المتابعات القضائية الـ 984، بالتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور وإخفاء معلومات من أجل تضليل الإدارة وعدم الإقامة بالحي المعني بعملية الإسكان والمتاجرة في البيوت القصديرية.

وقد صدرت أحكام قضائية بشأن 597 حالة تتعلق بتهمة "التصريح الكاذب" حيث تم الحكم على 280 شخص بأحكام تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية ما بين 20000 و 500000 دج كتعويض للولاية، فيما حكم على 224 شخص آخرين بالحبس غير النافذ يتراوح ما بين شهرين وستة أشهر و غرامة مالية تصل إلى 20000دج، فيما استفاد 93 شخصا من البراءة بحسبما ورد في التقرير ذاته.