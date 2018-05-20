بالصور...الجزئري عدلي يبصم على أول مشاركة مع نجوم "البياسجي"

سجّل اللاعب الواعد الفرانكوجزائري، ياسين عدلي أول مشاركة له في الدوري الفرنسي مع نجوم الفريق الأول لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل عدلي صاحب 17 ربيعا فقط في الدقيقة 83 مكان زميله نكونكو من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل أمام فريق كان برسم الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة الفرنسية التي كان توجّ بها “البياسجي” قبل أسابيع.

وبعد أن عدلي في تصريحات عقب المباراة، “أنه كان يحس بكرة في بطنه وهو يدخل أرضية الميدان”، أعرب عن فخره واعتزازه وكذا أمانيه في أن تكون هذه الدقائق المعدودات مع نجوم البياسجي بمثابة بداية لمشوار طويل.

وأضاف:”أن متيقن أن كل الأمور الإيجابية ستأتي مع الوقت، فقط يجب علي مواصلة العمل والصبر، وكانت هذه أول مشاركة وليست النهاية”.