بعد المعلومات التي إنتشرت في وسائل الإعلام
السفارة الإسبانية توضح إجرائتها الجديدة لمنح التاشيرات للجزائريين
نشرت السفارة الإسبانية بالجزائر بيانا في حسابها على تويتر لتوضيح ملابسات المعلومات التي تحدثت مؤخرا عن " شروط مستحيلة " لمنح التأشيرة الإسبانية للجزائرين حيث أكدت ان الإجرائات الجديدة التي كانت محل إنتقاد من قبل الصحافة لا تخص عمليات طلب التاشيرة بالطريقة المعتادة و إنما تمس الطريقة الجديدة لطلب التاشيرة عبر الهاتف و التي تخص فقط الجزائريين الذين تحصلوا على الـاشيرة في السنتين الماضيتين .
و جاء في البيان انه " بخصوص المعلومات غير الصحيحة التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام و المتعلقة بإجرائات حجز المواعيد من قبل وكالة blsو كذالك منح التاشيرات من القنصليات العامة الإسبانية في الجزائر و وهران , تود السفارة الإسبانية في الجزائر تقديم الإيضاحات التالية :
تظل عملية طلبات التاشيرة التقليدية مفتوحة دائما من من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بخدمات blsالدولية , حيث يمكن للطالبين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت, و هذه الطريقة يمكن إستخدامها من اي طالب تأشيرة "
قررت القنصلية الإسبانية في مارس 2018 فتح ... عملية طلب إختياري عبر الهاتف لمقدمي الطلبات الذين تحصلوا بالفعل على تاشيرة صادرة عن إسبانيا خلال العامين الماضيين " و هذا يخص تحصيل التأشيرة من الجزائر العاصمة فقط .
اما تحصيل التأشيرة من القنصلية الإسبانية بوهران فيقول البيان :" تختلف الظروف في القنصلية العامة لإسبانيا في وهران حيث يجب ان يكون المتقدمون قد تحصلوا على تأشيرة لمدة لا تقل عن عام واحد و لأفراد العائلة المباشرة "
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