السفارة الإسبانية توضح إجرائتها الجديدة لمنح التاشيرات للجزائريين

نشرت السفارة الإسبانية بالجزائر بيانا في حسابها على تويتر لتوضيح ملابسات المعلومات التي تحدثت مؤخرا عن " شروط مستحيلة " لمنح التأشيرة الإسبانية للجزائرين حيث أكدت ان الإجرائات الجديدة التي كانت محل إنتقاد من قبل الصحافة لا تخص عمليات طلب التاشيرة بالطريقة المعتادة و إنما تمس الطريقة الجديدة لطلب التاشيرة عبر الهاتف و التي تخص فقط الجزائريين الذين تحصلوا على الـاشيرة في السنتين الماضيتين .

و جاء في البيان انه " بخصوص المعلومات غير الصحيحة التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام و المتعلقة بإجرائات حجز المواعيد من قبل وكالة blsو كذالك منح التاشيرات من القنصليات العامة الإسبانية في الجزائر و وهران , تود السفارة الإسبانية في الجزائر تقديم الإيضاحات التالية :

تظل عملية طلبات التاشيرة التقليدية مفتوحة دائما من من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بخدمات blsالدولية , حيث يمكن للطالبين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت, و هذه الطريقة يمكن إستخدامها من اي طالب تأشيرة "

قررت القنصلية الإسبانية في مارس 2018 فتح ... عملية طلب إختياري عبر الهاتف لمقدمي الطلبات الذين تحصلوا بالفعل على تاشيرة صادرة عن إسبانيا خلال العامين الماضيين " و هذا يخص تحصيل التأشيرة من الجزائر العاصمة فقط .

اما تحصيل التأشيرة من القنصلية الإسبانية بوهران فيقول البيان :" تختلف الظروف في القنصلية العامة لإسبانيا في وهران حيث يجب ان يكون المتقدمون قد تحصلوا على تأشيرة لمدة لا تقل عن عام واحد و لأفراد العائلة المباشرة "