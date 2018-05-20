الإعلام يفتح النار على عمرو خالد بسبب إعلان تجاري

أثار إعلان تجاري قام به الداعية الإسلامي عمرو خالد، حفيظة عدد كبير من متابعيه، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الغاضبة والساخرة من محتوى المادة الإعلانية، التي ربطت الدين بالسلعة، بحسب المنتقدين.

وأشعل الداعية الإسلامي عمرو خالد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه إعلان عن شركة لإنتاج الدجاج، استغل خلاله الدين لترويج المنتج، معتبراً في إعلانه أن من يأكله سوف ترتقي روحه.

وتسبب الإعلان التجاري في سخرية وغضب شديدين ضد الداعية الشهير، ووجهت إليه تهمة المتاجرة بالدين.

ومع بداية شهر رمضان المبارك، قدم الداعية الإسلامي المصري عمرو خالد إعلانًا تجاريًا عن دجاج، مع الطباخة المغربية آسيا عثمان، وربط خلاله بين تناول هذا المنتج، وطاعة الله والارتقاء بالروح، وقال: "الأكل الصحي مهم جدًا في رمضان"، ثم تحدثت آسيا عن دجاج الشركة، وقالت إنها منتجات صحية تربى في مزارع الشركة، وليس فيها أية منتجات أخرى مضافة.

وأضاف خالد في مقطع مثير: "لن ترتقي الروح، إلا عندما يكون جسدك وبطنك صح، وعندما تجرب وصفات آسيا ودجاج وطنية، سوف ترى ارتقاء روحك بعد الفطار وفي صلاة التراويح، وكل سنة وأنتم طيبون ورمضان كريم".

انتقاد مواقع التواصل

وأثار الإعلان غضب وسخرية المجتمعات العربية، ولاسيما في مصر، وتصدر هشتاغ #عمرو خالد، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وضم الهشتاغ آلاف التغريدات الساخرة من عمرو خالد والمنتقدة له.

ومنها ما كتبه حساب "نحو الحرية": عمرو خالد في إعلان للدواجن: لن ترتقي الروح إلا عندما جسدك وبطنك يكونون حقا مع خلطة آسيا و (دجاج الوطنية).. وسيكون ارتقائك لربنا أحلى".. لم يبقَ إلا أن يقول: الرسول كان يحب دجاج الوطنية".

ونشر أحد الحسابات قائلا: "مع دجاج عمرو خالد ستدخل الجنة"، في حين قال آخر "عمرو خالد ناقص أن يقول إن الرسول كان يحب دجاج الوطنية".

بدوره نشر حساب "ناشط مش سياسي" صورة مركبة لعمرو خالد مرتديا ملابس الإحرام إلى جوار الكعبة وهو يدعو، قائلًا: يا رب الذي يأكل دجاج وطنية يدخل الجنة".

وكتب حماد الشمري على حسابه "مع دجاج الوطنية ترتقي إلى الله في صلاة التراويح وقيام الليل.. بعد فترة سيظهر بدعاية عن "الأرز" ودوره في الخشوع في صلاة

"التهجد"! الدين بالنسبة لهذه العقول أشبه بالبقالة!!

وقال أحمد فتحي: "عمرو خالد يتكلم عن فراخ "وطنية" بنفس الحماس الذي كان يتكلم به عن غزوة بدر".

ونشر جمال سعيد: "هذا برنامج حديث الروح أو حديث الفرخة - مع كل لقمة من دجاج الوطنية تاخذ 10 حسنات"، و"الروح ترتقي بأجنحة فراخ الوطنية.. والقلب يهرول مسرعا بأفخاذ فراخ الوطنية"، "كان ناقص يدعو ويقول: يا رب الذي يحضر وصفات آسيا ترزقه من حيث لا يحتسب".

من جهته، اتهم الإعلامي وائل الإبراشي، الداعية الإسلامي باستغلال الإسلام للترويج لسلعة، مشيرًا إلى أنه لا يختلف عن استخدام الجماعات الإرهابية للإسلام للترويج لأهدافها الخاصة في تدمير المجتمعات.

وقال الإبراشي، في برنامجه العاشرة مساءً، عبر قناة دريم، إنه لا يمانع ترويج الداعية للسلع، لكن دون ربطها بالشعائر الإسلامية، والادعاء بأنها تؤدي إلى ارتقاء الروح، واصفا ظهور عمرو خالد في الإعلان بـ "السقطة الكبيرة جدا"، مؤكدًا صعوبة أن يصدقه الناس بعد ظهوره في هذا الإعلان، وتابع "كيف أصدقك أو أثق بك بعد ذلك".

حذف الفيديو

وأمام هذا الهجوم الكاسح، اضطر خالد، لحذف فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقعي فايسبوك وتويتر.

يذكر أن عمرو خالد، أثار الجدل في شهر سبتمبر الماضي، عندما ظهر في مقطع فيديو على البث المباشر عبر "فايسبوك"، يدعو فيه لمتابعي صفحته على فايسبوك.