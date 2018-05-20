مستفيدون من سكنات اجتماعية أمام القضاء

قامت ولاية الجزائر برفع حوالي 984 دعوى قضائية، ضد مستفيدين من سكنات اجتماعية تبين بعد التحقيقات أنهم تحصلوا على هذه السكنات من دون أي حق، حسبما جاء في تقرير انجازات 2017 لولاية الجزائر .

ويتعلق الأمر حسب هذا التقرير بتحقيقات أجريت على المستفيدين منذ بداية عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة في جوان 2014 لغاية 2017 والتي استفادت من خلالها حوالي 42 ألف عائلة من سكنات عمومية ايجارية.

وتتمحور هذه المتابعات القضائية الـ 984، بالتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور وإخفاء معلومات من أجل تضليل الدارة وعدم الإقامة بالحي المعني بعملية الإسكان و المتاجرة في البيوت القصديرية.

وقد صدرت أحكاما قضائية بشأن 597 حالة تتعلق بتهمة "التصريح الكاذب" حيث تم الحكم على 280 شخص بأحكام تتراوح ما بين 18 و 24 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية ما بين 20000 و 500000 دج

كتعويض للولاية فيما حكم على 224 شخص آخر بالحبس غير النافذ يتراوح ما بين شهرين و ستة أشهر و غرامة مالية تصل إلى 20000دج، فيما استفاد 93 شخصا من البراءة حسبما ورد في ذات التقرير.