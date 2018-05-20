نشرية خاصة: أمطار رعدية بـ 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في بيان صادر عنه يوم أمس، من استمرار الأمطار الرعدية إلى غاية يوم الأربعاء، على 14 ولاية.

ويتعلق الأمر بكل من الولايات التالية: النعامة، البيض، الاغواط، المسيلة، بسكرة، الجلفة، باتنة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، تبسة.

كما أفاد ذات البيان أن عددا من المناطق ستشهد ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة بداية من يوم الاربعاء 23 ماي 2018، حيث ستتراوج درجات الحرارة ما بين 22 إلى 30 درجة مئوية على المناطق الشمالية الساحلية، و ما بين 26 إلى 34 درجة بالمنطاق الداخلية.