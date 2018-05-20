هل موّلت السعودية ترامب في الانتخابات الأمريكية !؟

ذكرت أنباء أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأكبر التقى عام 2016 برجل أعمال من أصل لبناني قدّم نفسه على أنه مبعوث لوليي عهد السعودية وأبو ظبي وعرض مساعدة حملة ترامب الانتخابية.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، أن مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة إريك برينس، تولى ترتيب هذا الاجتماع الذي عقد في 3 أوت 2016 بحضور الوسيط برينس، إضافة إلى جويل زامل، وهو شريك مؤسس لشركة استثمارات إسرائيلية.

ونُقل عن آلان فوترفاس محامي ترامب الابن ،أمس السبت ، أن الاجتماع لم يسفر عن شيء، مضيفا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "قبل انتخابات 2016 أشار دونالد ترامب الابن إلى اجتماع مع إريك برينس وجورج نادر وشخص ثالث ربما يكون جويل زامل".

وأضاف محامي نجل ترامب الأكبر قائلا: "حاولوا إقناع ترامب الابن بالترويج له على منصة للتواصل الاجتماعي أو استراتيجية تسويق، لم يكن مهتما وكانت هذه نهاية الأمر".

وتحظر الولايات المتحدة منذ عام 1974 على الأجانب تقديم أموال للحملات السياسية، كما فرضت عليهم بعد ذلك التبرع للأحزاب السياسية.