بداية من مساء اليوم .. انطلاق موعد سحب إستدعاءات الباكالوريا لدورة جوان 2018.

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأحد، انطلاق عملية سحب استدعاءات اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018.

وأوضحت بن غبريط، في منشور كتبته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن سحب وطبع استدعاءات شهادة البكالوريا 2018 ستنطلق اليوم ابتداء من الساعة الرابعة زوالا على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: “bac.onec.dz” وهو نفس الموقع الذي تم التسجيل من خلاله.

وتمتد عملية سحب الاستدعاءات إلى غاية الـ 25 جوان 2018 تاريخ إجراء امتحان البكالوريا.



وعملية سحب استدعاء بكالوريا 2018 ستكون بتحديد الولاية وإدخال اسم المستخدم والرقم السري ثم الإجابة عن السؤال وأخيرا النقر على زر “استظهار” للحصول على الاستدعاء وتحميله.