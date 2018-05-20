الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة البوليساريو، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع القائم" في إقليم الصحراء.

وقال غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجريك، إنه يتابع عن كثب التطورات في إقليم الصحراء، وأكد البيان أنه "وفقا لقرار مجلس الأمن 2414 المعتمد في 27 أفريل 2018، وللمحافظة على بيئة مواتية لاستئناف الحوار تحت رعاية المبعوث الشخصي هورست كولر، يدعو الأمين العام الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس والى عدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع القائم".