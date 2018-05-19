أفادت اليوم، نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، أن الطقس سيعرف تحسنا تدريجيا خلال الأسبوع الجاري، مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، بداية من الأربعاء المقبل.

وحسب ما نشره الديوان الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية، فإن المناطق الغربية ستعرف بداية من صبيحة اليوم لحظات من الصفاء لتتشكل بعدها سحب كثيفة على السواحل والمناطق الداخلية، مع تشكل سحب عابرة على الهضاب العليا، وخلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة والليل مع احتمال أن تؤدي لتساقط زخات مطر.

فيما يتوقع أن تشهد المناطق الوسطى طقسا غائما، مع تسجيل زخات مطر تكون على شكل رعود خلال الظهيرة وتكون أكثر اعتبارا محليا على الهضاب العليا، مع تحسن تدريجي في الطقس مع نهاية الظهيرة على المناطق الساحلية والداخلية والهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، فيتوقع أن تبدأ ال الأسبوع بطقس غائم مع بعض الأمطار الرعدية التي تكون معتبرة محليا. في حين ستشهد المناطق الجنوبية طقسا صافيا على العموم باستثناء كل من بشار وشمال الصحراء، التي ستشهد بعض السحب العابرة مع بعض الأمطار الرعدية تكون معتبرة على منطقة بشار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم، فستتراوح بين 17 و23 درجة على المناطق الساحلية وما بين 16 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية وما بين 22 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية أن يشهد الطقس تحسنا بداية من يوم الثلاثاء، مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على الولايات الشمالية، إذ ستتراوح على المناطق الساحلية بين 22 و30 درجة. في حين بالمناطق الداخلية ستتراوح بين 26 و36 درجة.