مقلب كاميرا خفية على قناة تونسية...زين العابدين بن علي يعود إلى تونس عبر انقلاب عسكري!

لم يعد المخلوع زين العابدين بن علي إلى حكم تونس عبر انقلاب عسكري ، إنه مجرد مقلب لبرنامج الكاميرا الخفية "البيان رقم 01" الذي تبثه قناة "قرطاج +" التونسية يوميا بعد الإفطار .

تدور فكرة البرنامج حول اختبار ردّ فعل المواطنين البسطاء على عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، من منفاه الاختياري في السعودية ، بعد قيادته انقلابا عسكريا على سلطات الرئيس التونسي الحالي باجي قايد السبسي ، ويعتمد المقلب على تقليد بارع لصوت بن علي الذي يبدو كما لو أنه بالفعل الصوت الحقيقي للرئيس المخلوع وهو يتلو البيان رقم 01 الذي يعلن عودته إلى رئاسة التونسيين.

المثير في الحلقات التي تمّ بثها من البرنامج منذ بداية شهر رمضان ، أن سائق سيارة الأجرة التي كانت تجرى المقالب على متنها ، كان يتظاهر بفرحته بأنباء عودة الرئيس المخلوع إلى حكم البلاد ، بعد مرور سنوات على الإطاحة به عقب أحداث ما يسمى الربيع العربي ، فيما تميّزت ردود أفعال الركّاب بالصدمة والذهول .