ما هو ترتيب الجزائر ضمن اغنى الدولى الإفريقية ؟

صنف البنك الافريقي للتنمية الجزائر في المركز الرابع افريقيا ضمن الدول الاغنى في القارة السمراء وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 170 مليار دولار.

فيما تصدرت القائمة نيجيريا التي من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالى الحالي، الى 581 مليار دولار هذا العام مقابل 519 مليار دولار في عام 2016، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وجاءت دولة جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، حيث يقدّر أن تتجاوز الثورة التي خلقها سكان جنوب إفريقيا خلال العام الحالي 276 مليار دولار.

أما مصر فقد جاءت في المرتبة الثالثة، كأول دولة من شمال إفريقيا ، وذلك بفضل حجم النشاط الذي يمكن أن يصل إلى حوالي 264 مليار دولار، تليها الجزائر التي يمكن أن تصل إلى 170 مليار دولار، ثم السودان التي تسعى للوصول في نهاية هذا العام إلى 124 مليار دولار . ثم المغرب في المرتبة السادسة ب 121 مليار دولار. وبفضل 104 مليارات دولار، حافظت أنغولا سابع أغنى بلد في أفريقيا على موقعها، ومثلها أثيوبيا التي تحتفظ بمركزها الثامن ب 93 مليار دولار مقابل 84 مليار في عام 2016. وأخيرا، حلت كينيا في المرتبة التاسعة ب 77 مليار دولار، لتتذيل دولة تنزانيا ترتيب أغنى 10 دول في القارة ب52 مليار دولا.