بعد براهيمي مع بورتو...فيغولي يتوّج بطلا لتركيا

توّج المهاجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي مع فريقه قلعة سراي بلقب بطولة تركيا في أول موسم له في هذا الدوري.

وجاء تتويج قلعة سرايعقب فوزه في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري التركي، على مستضيفه فريق غوتزاب بهدف دون رد وقعه المهاجم غوميز في الدقيقة 66. وعرفت المبارة مشاركة فيغولي أساسيا لهنه ترك مكانه في الدقيقة 64.

وساهم فيغولي بشكل كبير في هذا التتويج الذي ناله فريق قلعة سراي، بالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبه في النتائج التي حققها رجال المدرب فاتح تيريم على مدار الموسم،

وانتظر فيغولي ورفاقه حتى الجولة الأخيرة من الدوري التركي، ليتسنى لهم الظفر باللقب، بعد منافسة شرسة مع فرق فينرباخشة وفريق اسطنبول باشاك شهير وبيشيكتاش.

وجمع قلعة سراي 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة تركيا، متبوعا بفريقي فينرباخشة واسطنبول باشاك شهير في الوصافة برصيد 72 نقطة، ثم فريق بيشيكتاش في المرتبة الرابعة برصيد 71 نقطة.

ويعد فيغولي ثاني دولي جزائري ينال لقب البطولة مع فريقه بعد المهاجم ياسين براهيمي الذي توّج بلقب بطولة البرتغال مع فريقه بورتو.