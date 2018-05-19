نعيمة صالحي تشبه نفسها بالأنبياء والرسل.."لا أتخلى عن رسالتي"..!

نشرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، عبر صفحتها على الفايسبوك، مقالا سردت فيه موقف أحد أبناءها الذي طالبها نيابة عن إخوته بالتنحي والخروج من عالم السياسة الذي يتميز حسبه بالتحايل والكذب والنفاق.. ومهما فعلت فلن تصلي إلى مرادك يقول ابن نعيمة صالحي.

لكن رد رئيسة حزب العدل والبيان كان بتقديم مثال لابنها بالرسل والأنبياء الذين كانوا مختلفين عن أقوامهم في أخلاقهم و تعاملاتهم لكنهم و لأنهم أصحاب رسالة و قضية لم يتخلوا عن رسالتهم، مؤكدة أنها صاحبة رسالة واعتذرت لطلب ابنها مقدرة له ذلك الشعور.