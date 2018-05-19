الداعية حسن الحسيني : هكذا يقف الجزائريون صفا واحدا ضد الصهاينة

نال تقرير للتلفزيون الجزائري حول مشاركة أطباء جزائريين في إسعاف الجرحى والمصابين خلال مظاهرات العودة في قطاع غزة ، إعجاب الداعية البحريني حسن الحسيني ، لما تظهره الجزائر من وقوف مستمر وثابت مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني.

وفي تعليق للحسيني ، الذي يعرف ببرامجه الدينية حول حياة عدد من الصحابة والصالحين ، على تقرير تلفزيوني أعدّه مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد ، حول نشاط الوفد الطبي الجزائري المتواجد للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مظاهرات العودة ضد سياج ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، قال الداعية البحريني في منشور على حسابه في فيسبوك هذا السبت :"هؤلاء هم أهل الجزائر الأحرار" ، وتابع:"يقفون صفا واحدا مع إخوانهم أهل فلسطين ، في وجه الصهاينة الغاصبين".

وجاء في التقرير الذي بثه التلفزيون العمومي في إحدى نشرات الأخبار ، أن عناصر الوفد الطبي الجزائري في قطاع غزة ، يؤدي رسالة الجزائريين في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من خلال تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية للجرحى والمصابين خلال مظاهرات العودة التي يشارك فيها المئات منذ انطلاقها بمناسبة إحياء يوم الأرض في 30 مارس الماضي.



