بداية من الإثنين...ارتفاع محسوس في درجات الحرارة

ستشهد درجات الحرارة، بداية من الاثنين، ارتفاعا محسوسا بجميع المناطق الشمالية من الوطن، إذ ستتراوح ما بين 26 إلى 35 درجة وتصل إلى 44 درجة مئوية في الولايات الجنوبية خلال منتصف النهار لتبدأ بالانخفاض من جديد نهاية الأسبوع.

وحسب توقعات للأرصاد الجوي، فإن الجو سيتحسن والحرارة سترتفع تدريجيا بداية من مساء الأحد لتبلغ الأربعاء مابين 22 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما جاورها خلال منتصف النهار، أما المناطق الداخلية فتتراوح ما بين 26 درجة إلى 35 درجة وقد تصل إلى 37 درجة مئوية.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوي من هبوب زوابع رملية في الجنوب، وعن الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: أدرار وورقلة حيث ستستمر النشرية إلى غاية مساء اليوم ليتحسن الطقس في الجنوب بداية من الاثنين، حيث سترتفع درجات الحرارة لتصل 44 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، أرجعت مصادر لـ “الشروق” الاختلالات المناخية والتقلبات الجوية المفاجئة إلى عدد من العوامل المتداخلة أولها طبيعة المناخ في الفترة الزمنية الآنية، بالإضافة إلي اختلال التوازن المناخي، علما أن حالة الطقس عرفت تغييرا جذريا نهاية الأسبوع الماضي بعد انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت 13 درجة مئوية في بعض المناطق وهبوب رياح قوية وتهاطل أمطار غزيرة والذي تسبب في فيضانات ببعض الولايات على غرار سطيف.

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