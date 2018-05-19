رغم التوتر في العلاقات ... رسالة من الرئيس الجزائري إلى ملك المغرب

نشرت وكالة الأنباء المغربية نص رسالة تهنئة بعثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للملك المغربي محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

حيث أعرب الرئيس بوتفليقة، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات للملك وللأسرة الملكية ، بدوام الصحة والسعادة والهناء، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت القيادة الحكيمة للملك محمد الخامس.

ومما جاء في هذه البرقية “والله أسأل أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة ويعيدها عليهما وهما تنعمان بالسلم والأمن.

ورغم أن برقيات التهاني في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية تعتبرا عرفا من أعراف الصداقة وحسن الجوار، إلا أن هذه البرقية أتت في ظرف حسّاس جدا بعد موجة الاتهامات التي كانت الجزائر عرضة لها من طرف الرباط، خاصة الأخيرة والتي حاول فيها المغرب زج الجزائر في دعم وهمي من إيران لجبهة البوليساريو.