نجاح عملية جراحية لفصل توأم ملتصق من ميلة

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن الرضيعتين التوأم الملتصقتين على مستوى البطن جوليا وليليا واللتين رزقت بهما عائلة الشاب “صيقع أسامة” البالغ من العمر 27 سنة القاطن بحي التحصيص مغلاوي بالقرب من معهد الريان وسط مدينة شلغوم العيد جنوب ميلة، منذ 4 أشهر، وهما توأم سيامي من جنس أنثى، ملتصقتين على مستوى الجهة الأمامية من الجسم، وبالتحديد بالبطن، قد خضعتا نهاية الأسبوع الماضي لعملية جراحية من أجل فصلهما، وذلك بمستشفى بباريس في فرنسا على يد طاقم طبي مشترك فرنسي ـ إيطالي، وقد كللت العملية بالنجاح. وحسب ذات المصادر، فإن الرضيعتين حولتا إلى العناية المركزة بذات المستشفى لمتابعتهما قبل خروجهما من المستشفى.

وتأتي هذه العملية بعد الوعود التي قدمها وزير الصحة وإصلاح والمستشفيات لوالد الرضيعتين للتكفل بهما، وهو ما استحسنه سكان بلدية شلغوم العيد وعموم سكان ولاية ميلة.

للتذكير، فإن الوالدين عاشا حالة من القلق والخوف على صحة ومصير توأمهما، كما وجها نداء استغاثة إلى الجهات الوصية وكذا المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة من أجل مساعدة الرضيعتين “جوليا” و”ليليا” على إجراء عملية جراحية مستعجلة لفصلهما عن بعضهما البعض وتجنب المزيد من المضاعفات الصحية والتعقيدات، خصوصا أن الوالد محدود الدخل ولا يمكنه جمع تكاليف العملية الجراحية في المصحات الأجنبية.

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