نتنياهو: "تطورات إيجابية" مع العرب!

قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن هناك تطورات إيجابية غير معروفة للرأي العام، تتضمن تطور العلاقات مع الدول العربية، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن حديث نتنياهو جاء خلال جلسة لدراسة الكتاب المقدس "الإنجيل" في مكتبه، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة.

وبحث الوزاري العربي في جلسة اليوم، خطة تحرك عربية في مواجهة قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، والمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف نتنياهو: "أرحب بمناقشة أبناء إسماعيل (يقصد العرب) اليوم، هو موضوع مهم بالنسبة لنا، ورغم مشاكلنا الرئيسية التي يسببها أبناء إسماعيل، إلا أن هناك تطورات إيجابية (لم يذكرها)، لا يعرف الجمهور عنها".

وحسب الديانتين الإسلامية واليهودية، فإن "أبناء اسماعيل" هم العرب، أي أنهم من نسل نبي الله إسماعيل عليه السلام.

وفي سياق متصل، تابع نتنياهو قائلاً: "نحن نتعامل مع ما هو سلبي فيما يخص نسل إسماعيل، لكننا في الوقت ذاته نبحث عما هو إيجابي بشأنهم".

وووفق الصحيفة العبرية، أكدت مصادر دبلوماسية لم تسمّها، أن نتنياهو كان يقصد في حديثه "تطور علاقات "إسرائيل" مع بعض الدول العربية، وهو أمر يعتز به رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني".

وأضافت المصادر نفسها أن نتنياهو يقصد بـ"الإيجابية"، على ما يبدو، علاقة دولة الاحتلال وتطورها مع دول الخليج العربي، مثل السعودية والإمارات، على حد تعبيرها.

ولا تقيم دولة الاحتلال أي علاقات دبلوماسية علنية مع الدول العربية باستثناء مصر والأردن.

لكن في مارس الماضي، سمحت السعودية، وللمرة الأولى، لطائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، بالمرور عبر أجوائها إلى تل أبيب.

واعتبر مراقبون حينها، رفع الحظر على استخدام المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما، مؤشرا على تقارب حذر في العلاقات.

وفي وقت سابق اليوم، دعت كل من السعودية والإمارات، في ختام اجتماع القاهرة، إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له.

و الأربعاء، أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، أن الاجتماع جاء بناء على طلب السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حالياً.