60 ألف مصلي يؤدون التراويح في "المسجد الأقصى"

في أجواء إيمانية وروحانية، أدّى نحو 60 ألف مصل، الخميس، صلاة التراويح في المسجد الأقصى بأوّل أيام شهر رمضان المبارك.

وفي تصريحات إعلامية، قال فراس الدبس، المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية: "في اليوم الأول من شهر رمضان أدى نحو 60 ألف مصلّ صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى".

وتأتي تلك الحشود الضخمة التي حرصت على التوافد على الأقصى لأداء صلاة العشاء والتراويح فيه رغم قمع سلطات الاحتلال المستمر ومحاولة منع الكثير من المسلمين من الوصول للمسجد.

كانت السلطات الإسرائيلية منعت قدوم الفلسطينيين من قطاع غزة إلى القدس لأداء صلاة التراويح في الأقصى.

والاثنين الماضي، قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستسمح للفلسطينيين الرجال فوق سن 40 عاما وجميع النساء من سكان الضفة الغربية، بأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وكذلك إحياء الذكرى الـ 70 للنكبة.‎