نشرية خاصة: أمطار رعدية بـ 16 ولاية إبتداءً من منتصف اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة رعدية بالولايات الشمالية، مع تطاير للرمال في الولايات الداخلية.

وحسب البيان الصادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية على فايسبوك، فإن تساقط الأمطار ستكون بداية من الساعة 12 إلى غاية منتصف الليل.

ويتعلق الامر بكل من 16 ولاية هي: تلمسان، عين تموشنت، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بو عريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، جيجل وسكيكدة.

كما حذرت ذات المصادر من تساقط أمطار مصحوبة برعود في كل من ولايتي: الوادي وورقلة.

وتتوقع ذات المصالح هبوب زوابع رملية بولايتي: غرداية وأدرار.