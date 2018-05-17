قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة, هدى إيمان فرعون اليوم الخميس بولاية عين تموشنت أنه أعطيت في بداية هذا الأسبوع إشارة الانطلاق في ترسيم أكثر من 3 آلاف عامل بقطاع البريد في إطار عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني.

وأبرزت فرعون خلال زيارة عمل إلى الولاية أنها "تحمل بشرى لموظفي قطاع البريد العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والذين لا يتجاوز عددهم بولاية عين تموشنت 40 عاملا وأكثر من 3 آلاف على المستوى الوطني وهو آخر ما بقي من عمال بريد الجزائر الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل قبل 2016 للشروع في ترسيمهم خلال شهر رمضان المعظم".

وأضافت الوزيرة أن "القائمة الإسمية الخاصة بهم بعثت للولايات للشروع في ترسيمهم خلال شهر رمضان الفضيل".