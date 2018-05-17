رقم هاتفي أخضر لـ"الإفتاء" في متناول الجزائريين.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، اليوم الخميس ، عن إطلاق رقم هاتفي أخضر للجزائريين لطرح أسئلتهم حول الأمور الشرعية والدينية ، حيث سيكون بإمكان المواطنين التواصل مباشرة مع اللجنة الوطنية للفتوى طيلة أيام الأسبوع خلال المداومة الرسمية للجنة.

وتمّ تحديد ساعات المداومة للجنة الفتوى خلال شهر رمضان ، على فترتين ، بحيث تبتدئ الفترة الأولي من الساعة 09:00 صباحا إلى الـ19:00 مساء ، في حين تنطلق الفترة الثانية من الـ21:00 ليلا إلى غاية وقت صلاة الفجر.

وتمّ تسخير الرقم الهاتفي الأخضر 1088 للاتصال باللجنة الوطنية الفتوى عبر الهاتف الثابت ، على أن يتمّ توفير إمكانية الاتصال بالمجان عبر خطوط الهاتف النقال ، في وقت لاحق ، حسب ما كشف عنه وزير القطاع محمد عيسى هذا الخميس.

وتتبع لجنة الفتوى الوطنية تنظيميا لمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني على مستوى الوزارة ، وهي تتكون من مشايخ وأساتذة جامعيين مؤهلين لإفتاء المواطنين في المسائل الدينية.



