لأول مرة منذ نوفمبر 2014 .. سعر النفط يتجاوز 80 دولار للبرميل

تجاوز سعر برميل نفط برنت الخميس عند الساعة (9:35 ت. غ) 80 دولارًا للمرة الاولى منذ نهاية نوفمبر 2014 في سوق تشهد توترًا بسبب القلق المحيط بوضع الانتاج في إيران وفنزويلا.

ومنذ الاربعاء تسجل الأسعار ارتفاعًا بسبب تراجع كبير في المخزون الأميركي.

ونقلت "رويترز" نبأ تجاوز السعر الـ80 دولارًا بعدما قالت إن عقوده الآجلة بلغت 79.40 دولار للبرميل عند الساعة(06:17)ت. غ، مرتفعة 0.14 بالمئة من إغلاقها السابق، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام ونصف.