ترامب يصف المهاجرين بـ "الحيوانات"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بعض المهاجرين غير القانونيين بـ"الحيوانات"، وذلك خلال طاولة مستديرة لمناقشة موضوع المدن التي تشكل "ملاذات" للمهاجرين والعصابات.

وقال ترامب، خلال نقاش حول بلديات ولاية كاليفورنيا التي ترفض التعاون مع إدارة الهجرة في الحكومة الفيدرالية: "سنطرد أشخاصا من البلاد.. لا يمكنكم أن تتخيلوا كم أن هؤلاء الأشخاص أشرار".

وأضاف "ليسوا بشرا، هم حيوانات.. سنطردهم من البلاد بوتيرة غير مسبوقة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتابع الرئيس الأميركي "يقدم القانون في كاليفورنيا ملاذا لبعض المنحرفين الأكثر شرا والأكثر عنفا على الأرض مثل عصابة إم أس-13".

وأرجع ترامب سبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أن الولايات المتحدة تمتلك "أكثر القوانين حماقة في العالم".

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل عديدة من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس. وقال العضو المنتخب عن كولورادو جاريد بوليس "المهاجرون بشر وليسوا حيوانات ولا مجرمين ولا تجار مخدرات ولا مغتصبين... هم بشر".