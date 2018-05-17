استعيدو متعة الطبخ مع إل جي

التوفيق بين العمل، الواجبات العائلية، والشؤون المنزلية ليس بالأمر الهين خاصة بالنسبة للعائلات الناشطة، حيث يعمل الآباء والأمهات من أجل توفير حاجيات الجميع.إنّ قلّة الوقت والمجهودات الضروريّة لتحقيق هذا التوازن يجعل المعادلة صعبة. فإعداد أطباق صحيّة، وتناول طعام طازج دون إضاعة الوقت يعتبر، بالنظر إلى العوامل السابقة، أمرا من قبيل المعجزة. معجزة أصبحت اليوم ممكنة لمستخدمي تجهيزات إل جي وذلك بفضل حلول المطبخ الذكيّة والمتصلة بالأنترنت التي تقترحها. وأوضح البيان الصادر اليوم عن الشركة و يحوز موقع الجزائر اليوم على نسخة منه أنهبالفعل، لقد ابتكرت إل جي مطبخ المستقبل، ذلك الذي يمكّنك من إعداد أطباق سريعة، صحيّة، ومتوازنة ترضي جميع أفراد العائلة حتى تعيش أوقاتا متميّزة. وهو مطبخ يستبق احتياجات المستخدمين ويساعدهم على حسن استغلال الأوقات التي كانت في السابق تقضّى أمام المواقد.يتكوّن هذا المطبخ المتصل بالأنترنت، بشكل كامل، من مجموعة واسعة من المنتجات المزوّدة بالذكاء الاصطناعي التي توفّر جملة من الوظائف والخدمات المبتكرة والفريدة من نوعها، وهو ما يمكّنك من ربح الوقت، وتحسين الكفاءة وخاصة من التمتّع بمزيد من لحظات الراحة مع العائلة.وبفضل هذا الجيل الجديد من المنتجات غير المسبوقة، ستحوّل إل جي أوقات إعداد الطعام إلى فترات استمتاع وذلك بفضل أحدث تقنياتها في مجالات التبريد والطهي والغسيل. فإذا أردت معرفة محتوى ثلاجتك دون فتحها؟ إنّه الآن أمر ممكن وذلك بفضل ثلاجة إل جي الذكيّة) ™ InstaView ThinQ). يكفيك أن تنقر مرّتين على شاشتها اللمسيّة إل سي دي ذات 29 بوصة لتتحوّل إلى نافذة يمكنك أن تشاهد من خلالها كامل محتوياتها، الأمر الذي سيجعلها تقترح عليك وصفات بسيطة وشهيّة انطلاقا من المعلومات التي جمعتها عن محتوياتها من المواد الغذائيّة أو ستطلب منك شراء مستلزمات أخرى عبر الأنترنت من خلال منصة أليكسا (Alexa).وبمجرّد اخيار الوصفة، تقوم الثلاجة بتوجيه الطباخ شفويّا من أجل تنفيذها ثم ترسل المعلومات الضروريّة إلى فرن إل جي الذكيّ المتّصل بالثلاجة عبر الواي فاي وبعض التطبيقات الخاصة فتقترح عليه نوع الطهي الأكثر ملاءمة للوصفة، كما يمكنها أيضا أن تقوم بتسخين الفرن مسبقا بشكل آليّ، وفق الحرارة المطلوبة وفي الوقت المناسب.وأخيرا، وعندما يكون الفرن بحاجة إلى التنظيف، يتم مباشرة إعلام صاحبه عبر إشعار على هاتفه الذكيّ بضرورة تنظيفه. وتمّ تبسيط عملية التنظيف بفضل طلاء الفرن القابل للغسل وتقنية التنظيف (LG EasyClean) ®.ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، فلتسهيل عملية تنظيف الأواني، تستقبل غسالة الأواني إل جي المتصلة بالأنترنت والمزوّدة بتقنية (™ QuadWash) بدورها المعلومات الخاصة بالطبق الذي تمّ إعداده وذلك حتّى تقوم بإعداد دورة التنظيف الملائمة. فعلى سبيل المثال، ستختار غسالة الأواني الذكيّة دورة تنظيف أطول مع ماء أكثر حرارة للأطباق الدسمة ودورة أقلّ طولا للأطباق التي تمّ إعدادها بالخضر. وتمكّن تقنية (™ QuadWash) المزوّدة ب 4 أذرع شطف ذات الحركات المتعدّدة من إنجاز عملية غسيل سريعة ودقيقة للأواني من جميع الأحجام.ويمكن التحكّم في فرن، غسالة أواني وثلاجة إل جي المتصلة بالأنترنت عبر أوامر صوتيّة وبفضل الروبوت