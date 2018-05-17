بالفيديو.. "فيفا" يفاجئ مدربي كاس العالم ويضع التكنولوجيا بأيديهم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا باستخدام "الحاسوب اللوحي".

وسيقدم الـ"فيفا" حواسيب لوحية لمدربي المنتخبات مع مجموعة من المعدات التقنية التي تسمح لهم بتحليل ودراسة إحصائيات اللاعبين.

وستشمل هذه المعدات التقنية مجموعة من الحواسيب التي ستجعل المدرب على تواصل دائم مع الأشخاص القائمين على تحليل بيانات اللاعبين بالإضافة لتواصلهم مع الجهاز الفني والصحافة.

وستوجد في جميع ملاعب البطولة كاميرتان مخصصتان للصحافة على مدرجات المشجعين، حيث ستقومان بنقل بيانات متعلقة باللاعبين وحركة الكرة لأشخاص مهمتهم تحليل بيانات اللاعبين وإرسالها للمدربين على شكل بيانات رقمية و إحصائيات، الأمر الذي يساعد المدرب على تفادي النقاط الضعيفة في أداء فريقه.كما يمكن للمحلل التواصل مع جهاز المدرب المساعد صوتيا وكتابيا عن طريق الدردشة.

ويمكن للجهاز الإداري للمنتخبات مراجعة العديد من النقاط التحليلية بين شوطي المباراة في غرفة خلع الملابس مع اللاعبين، بحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا".