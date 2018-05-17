إرتفاع قياسي لسعر "الدولار" في المعاملات الرسمية

واصل سعر الدولار في المصارف الرسمية إرتفاعه أمام الدينار الجزائري ليبلغ مستويات تاريخية جديدة عند عتبة الـ116 دينار مقابل الدولار الواحد.

و يعرف سعر الدولار إرتفاعا في الأسواق العالمية و لكن مراقبون ربطوا إرتفاعه السريع بالجزائر بإزدياد الطلب عليه في عمليات التجارة الخارجية حيث إرتفعت الواردات تزامنا مع شهر رمضان الكريم الى جانب الإقبال على العملة الخضراء من قبل المعتمرين في شهر رمضان والحجاج.

وتعزز وتيرة إرتفاع الدولار مخاوف الحكومة من تقلص الأرباح الناتجة عن الارتفاع الأخير في سعر البترول.

من جهة اخرى تم تداول الأورو مقابل 137.08 دينار. ولم تشهد العملة الأوربية الموحدة إرتفاعا ملحوظا نظرا لتراجعها في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من قرارات سياسية في إيطاليا .