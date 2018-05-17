ننشر لكم متابعينا الأوفياء مواقيت الإمساك والإفطار ليوم 01 رمضان 1439ه حسب الرزنامة السنوية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالاعتماد على معطيات مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ، لـ48 ولاية ( + بوسعادة والمنيعة ) .

مع العلم أن مواقيت الإمساك الظاهرة هي نفسها أوقات صلاة الفجر ، كما يرجى مراعاة الفروق الخاصة في الولايات الكبيرة بين مركز الولاية وضواحيها ، تقبّل الله صلاتكم وصيامكم ، وصالح أعمالكم.

الولاية

الإمساك ( الفجر )

الإفطار ( المغرب )

الجزائر

03:56

19:53

بومرداس

03:55

19:52

برج بوعريريج

03:54

19:44

البليدة

03:59

19:54

تيبازة

04:00

19:56

المدية

04:01

19:54

عين الدفلى

04:04

19:57

الطارف

03:35

19:32

سوق أهراس

03:40

19:33

عنابة

03:37

19:35

قالمة

03:41

19:35

أم البواقي

03:45

19:35

قسنطينة

03:45

19:38

ميلة

03:45

19:40

جيجل

03:45

19:43

سطيف

03:50

19:43

بجاية

03:49

19:45

سكيكدة

03:41

19:38

المسيلة

03:57

19:45

تيزي وزو

03:53

19:49

البويرة

03:55

19:49

الشلف

04:04

19:59

غليزان

04:12

20:01

مستغانم

04:13

20:03

وهران

04:17

20:06

عين تيموشنت

04:20

20:08

تلمسان

04:23

20:07

بلعباس

04:19

20:05

النعامة

04:27

20:00

معسكر

04:15

20:03

سعيدة

04:17

20:01

البيض

04:19

19:55

تيارت

04:10

19:58

تيسمسيلت

04:07

19:57

الجلفة

04:05

19:48

الأغواط

04:11

19:48

بوسعادة

03:59

19:46

بسكرة

03:55

19:39

باتنة

03:50

19:39

خنشلة

03:47

19:35

تبسة

03:43

19:31

الوادي

03:58

19:31

أدرار

04:43

19:48

إليزي

04:13

19:11

تمنراست

04:34

19:16

ورقلة

04:07

19:35

غرداية

04:12

19:43

المنيعة

04:21

19:42

بشار

04:39

20:05

تيندوف

05:16

20:20