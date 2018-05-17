حسب الرزنامة السنوية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
مواقيت الإمساك والإفطار ليوم 01 رمضان 1439ه
ننشر لكم متابعينا الأوفياء مواقيت الإمساك والإفطار ليوم 01 رمضان 1439ه حسب الرزنامة السنوية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالاعتماد على معطيات مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ، لـ48 ولاية ( + بوسعادة والمنيعة ) .
مع العلم أن مواقيت الإمساك الظاهرة هي نفسها أوقات صلاة الفجر ، كما يرجى مراعاة الفروق الخاصة في الولايات الكبيرة بين مركز الولاية وضواحيها ، تقبّل الله صلاتكم وصيامكم ، وصالح أعمالكم.
الولاية
الإمساك ( الفجر )
الإفطار ( المغرب )
الجزائر
03:56
19:53
بومرداس
03:55
19:52
برج بوعريريج
03:54
19:44
البليدة
03:59
19:54
تيبازة
04:00
19:56
المدية
04:01
19:54
عين الدفلى
04:04
19:57
الطارف
03:35
19:32
سوق أهراس
03:40
19:33
عنابة
03:37
19:35
قالمة
03:41
19:35
أم البواقي
03:45
19:35
قسنطينة
03:45
19:38
ميلة
03:45
19:40
جيجل
03:45
19:43
سطيف
03:50
19:43
بجاية
03:49
19:45
سكيكدة
03:41
19:38
المسيلة
03:57
19:45
تيزي وزو
03:53
19:49
البويرة
03:55
19:49
الشلف
04:04
19:59
غليزان
04:12
20:01
مستغانم
04:13
20:03
وهران
04:17
20:06
عين تيموشنت
04:20
20:08
تلمسان
04:23
20:07
بلعباس
04:19
20:05
النعامة
04:27
20:00
معسكر
04:15
20:03
سعيدة
04:17
20:01
البيض
04:19
19:55
تيارت
04:10
19:58
تيسمسيلت
04:07
19:57
الجلفة
04:05
19:48
الأغواط
04:11
19:48
بوسعادة
03:59
19:46
بسكرة
03:55
19:39
باتنة
03:50
19:39
خنشلة
03:47
19:35
تبسة
03:43
19:31
الوادي
03:58
19:31
أدرار
04:43
19:48
إليزي
04:13
19:11
تمنراست
04:34
19:16
ورقلة
04:07
19:35
غرداية
04:12
19:43
المنيعة
04:21
19:42
بشار
04:39
20:05
تيندوف
05:16
20:20
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