الجيش يعثر على مخبأ أسلحة وصواريخ ببرج باجي مختار

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 ماي 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على (07) رؤوس صواريخ للمدفعية نوع BM-21 و(07) حشوات دافعة و(49) صاعق.

وفي سياق متصل، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من تيزي وزو، وبجاية وجيجل، (12) مخبأ للإرهابيين و(07) قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى كمية من الذخيرة ومعدات تفجير ومواد غذائية وألبسة وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصر (01) دعم للجماعات الارهابية وضبطت مسدسا (01) آليا بمستغانم/ن.ع.2.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، (4,5) طن من المواد الغذائية و(850) لتر من الوقود الموجهة للتهريب، في حين تم توقيف (20) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وعين أمناس.