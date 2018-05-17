بالفيديو: "سنفطر في القدس" إعلان تسويقي يحدث ضجة

أثار إعلان "سيدي الرئيس" الذي نشرته شركة "زين" للمحمول على موقع يوتيوب ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

ويظهر في الإعلان طفل بريء يخاطب شخصا يجسّد دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بقوله: "سيدي الرئيس، رمضان كريم.. وأنت مدعو إلى الإفطار"، ثم يلتقي الطفل بشخصيات كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب مشاهد قوارب الموت، والمباني المهدمة.

ويدعو الطفل من خلال الأغنية إلى السلام والإخاء وإنقاذ البشرية من الدمار.. وتنتهي الأغنية باستكمال دعوة الطفل شخصية الرئيس ترامب إلى الإفطار في القدس: "سنفطر في القدس.. عاصمة فلسطين".

ونشر الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، تغريدة على صفحته إعجابا بالإعلان معلقا بأنه "إعلان رائع"، وتوالت التعليقات من المستخدمين بين من يرون أن الإعلان يعبّر عن رغبة حقيقية في السلام، والأمل فيه، ومن يرون أن الإعلان يصور قادة الغرب "كمتحكم وولاة أمر" بينما "يتوسل" إليهم الطفل.