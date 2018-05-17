مخاوف من تداول لحوم "الحمير" في شهر رمضان !!

اكتشفت، أمس، مصالح الأمن و التجارة بولاية قسنطينة، مذبحا غير شرعي ، تبيّن أنه موّن عددا من قصابات الولاية بلحوم تشكل خطورة على صحة المستهلك، فيما عُثِر بداخله على حوالي 10 أبقار و جحش لم يتضح بعد إن كان مُعدّا للذبح هو الآخر.

العملية نفذها الأمن الحضري ببومرزوق بعد الظهر، و قد تم خلالها مداهمة المكان الذي وجد في وضعية كارثية، من خلال انتشار الروائح الكريهة و القاذورات التي كانت تذبح وسطها الأبقار، فيما تبين أن عمليات الذبح مسّت بقرات و نعاج، بما يتنافى مع القوانين، كما عُثر داخل المذبح الموجود داخل مزرعة تتوسط منطقتي سيساوي و لوناما، على حوالي 10 أبقار و جحش، ما عزّز شكوكا حول إمكانية تسويق لحوم البغال بقصابات ولاية قسنطينة.

و نقلت جريدة النصر العمومية الصادرة بقسنطينة عن مصدر امني ، قوله أن عناصر الشرطة شرعوا في التحقيق مع مجموعة من الأشخاص المتورطين في عمليات الذبح، كما تنقلوا إلى عدد من نقاط الولاية، رفقة مصالح التجارة، قصد حجز اللحوم داخل القصابات التي اقتنتها، و ذكر نفس المصدر أن بعض هذه اللحوم قد وصلت الى المدينة الجديدة علي منجلي، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية خلال الساعات المقبلة، تفاصيل أكثر عن هذه العملية المنفذة عشية شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على اللحوم .