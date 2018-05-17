“رونو الجزائر” تنفي تصدير سياراتها إلى النيجر

فنّدت شركة “رونو الجزائر”، الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بخصوص قيامها بعملية تصدير لسياراتها نحو النيجر.

ونشرت الشركة بيانا على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، قالت فيه إن التصريحات التي أدلت بها مختلف المنابر الإعلامية خاطئة تماما، دون أن تقدم الشركة توضيحات أخرى حول الموضوع.

وتناقلت وسائل إعلام، مؤخرا، خبر نقلا عن مدير التجارة الخارجية النيجري، مفاده أن بلاده رفضت تحرير رخص لاستيراد “سامبول” المصنوعة في الجزائر، لأنها لا تتطابق ومعايير السلامة المرورية في العالم.