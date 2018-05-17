أمطار رعدية بـ 16 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود بالولايات الشمالية، مع تطاير للرمال في الولايات الداخلية.

وحسب التنبيه الذي نشره الديوان الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك "، فإن تساقط الأمطار ستكون بداية من الساعة 12 إلى غاية منتصف الليل، حيث ستمس 16 ولاية هي: تلمسان، عين تموشنت، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بو عريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، جيجل وسكيكدة.

كما حذّرت ذات المصادر من تساقط أمطار مصحوبة برعود في كل من ولايتي: الوادي وورقلة.

وتتوقع ذات المصالح هبوب زوابع رملية بولايتي: غرداية وأدرار.