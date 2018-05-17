الجزائر أطول الدول العربية بساعات الصيام

يشهد الجزائريون، هذا العام، أطول مدة صيام في اليوم لشهر رمضان في العالم العربي، بمعدل 16 ساعة و30 دقيقة، فيما يكون أقصرها في اليمن بمعدل 14 ساعة و17 دقيقة.

وحسب تصنيف نشرته مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، فإن الجزائر جاءت ضمن دول العالم التي يبلغ فيها معدل ساعات الصيام أكثر من 16 ساعة على غرار تركيا (16 سا و43 د) والولايات المتحدة الأمريكية (16 سا و26 د) وتونس (16 سا و17 د).

وحلت معظم الدول العربية ضمن نطاق صيام أكثر من 15 ساعة يوميا طيلة شهر رمضان، حيث سيبلغ معدل الصيام في المغرب (15 سا و 56 دقيقة) ولبنان (15 سا و56 د) وليبيا (15 سا و47 د) ومصر (15 سا و51 د) وفلسطين (15 سا و41 د)، فيما تبلغ في المملكة العربية السعودية (15 سا و01 د) والهند (15 سا و21 د).

وفي فئة الدول التي تشهد أطول ساعات صيام تأتي إيسلندا التي سيصوم المسلمون فيها (21 سا و53 د) أي لديهم ساعتين و7 دقائق إفطار فقط وهو تقريبا حال مسلمي النرويج (21 سا و05 د).

أما في بريطانيا فسيصوم مسلموها (20 سا و06 د) وفي الدانمارك (20 سا و31 د) وألمانيا (20 سا 13 د).

ومن الدول التي ستشهد أقصر مدة للصيام تأتي نيوزيلندا بـ11 ساعة و4 دقائق والأرجنتين (11 سا و22 د) وأستراليا (11 سا و28 د) وجنوب أفريقيا (11 سا و59 د).

وسيصوم مسلمو فرنسا (18 سا و53 د) وفي كندا (17 سا و48 د) واللوكسمبورغ (19 سا و 16 د) بينما يصوم المسلمون في أندونيسيا (13 سا و02 د) وسنغفورة (13 سا 26 د) والبرازيل (12 سا و07 د).

وذكرت مجلة “فوربس الشرق الأوسط) أن الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ستشهد أطول ساعات صيام عن الدول الواقعة في النصف الجنوبي.

وأوضحت أن ساعات الصيام تختلف في مدينة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة.

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