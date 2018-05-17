مساهل يشارك في اجتماع حول فلسطين

يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، التي تنعقد بالقاهرة، الخميس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب بيان للوزارة.

وكانت جامعة الدول العربية قررت عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية اليوم، بمقر الأمانة العامة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وحسب الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي سيناقش الاجتماع الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والخروج بموقف عربي موحد ضدها.

القراءة من الشروق