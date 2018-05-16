تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بتهانيه لمشجّعيه المسلمين في جميع أنحاء العالم ، بمناسبة حلول شهر رمضان ، وذلك عبر تغريدة في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة ليفربول التي أرفقت بصورة للاعبي الفريق المسلمين ساديو ماني السنغالي والمصري محمد صالح :"لن تسيروا لوحدكم أبدا ( شعار النادي ) ، لكل الريدز ( مشجعي النادي ) الذين يحتفلون حول العالم ، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".

لن تسيروا لِوحدِكم أبداً! لكل الريدز الذين يحتفلون حول العالم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير!