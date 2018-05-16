ليفربول لمشجّعيه المسلمين

لن تسيروا لِوحدِكم أبداً! لكل الريدز الذين يحتفلون حول العالم

لن تسيروا لِوحدِكم أبداً! لكل الريدز الذين يحتفلون حول العالم

تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بتهانيه لمشجّعيه المسلمين في جميع أنحاء العالم ، بمناسبة حلول شهر رمضان ، وذلك عبر تغريدة في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة ليفربول التي أرفقت بصورة للاعبي الفريق المسلمين ساديو ماني السنغالي والمصري محمد صالح :"لن تسيروا لوحدكم أبدا ( شعار النادي ) ، لكل الريدز ( مشجعي النادي ) الذين يحتفلون حول العالم ، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".

لن تسيروا لِوحدِكم أبداً! لكل الريدز الذين يحتفلون حول العالم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير!

القراءة من البلاد

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